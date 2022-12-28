В Казани начнется строительство новой набережной Волги у речного порта

В районе речпорта в Казани будет построена новая набережная протяженность 12 километров.

Она пройдет рядом с будущими жилыми комплексами в районе речпорта, сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

Площадь озеленения и благоустроенных общественных пространств в рамках реновации территории займет не менее 25% от площади проектируемой территории и составит 72 га. Предполагается, что на реализацию проекта уйдет около 10 лет.

Ранее мы сообщали, что власти Казани придумали, где разместить новый парк с аттракционами.