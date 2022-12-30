Вассерман провел анализ ситуации и спрогнозировал дату окончания спецоперации на Украине

Депутат Госдумы, интеллектуал Анатолий Вассерман провел собственный анализ ситуации на Украине и заявил, что конфликт завершится в 2023 году. По мнению Вассермана, США будут погружаться в собственноручно вырытую яму экономических потерь из-за поддержки Украины, а Россия одержит завершит победой специальную военную операцию. В беседе с "Пятым каналом" публицист назвал киевский режим террористической организацией. Поддержка Украины со стороны США может продлиться недолго, считает он.

"Итоги операции в значительной степени зависят от того, сколько продлится эта поддержка", — отметил Вассерман. "Надеюсь, то в течение наступающего года мы доведем эту победу на внутреннем фронте до логического завершения", — резюмировал публицист.

Ранее мы сообщали, что математик Кузнецов точно просчитал, когда завершится спецоперация РФ на Украине.