Вахитовском суд в Казани освободит Роберта Мусина из-за болезни

В Вахитовском суде сообщили, что ходатайство Мусина об освобождении от отбывания наказания по состоянию здоровья было удовлетворено на основании части 8 статьи 399 УПК РФ.

Напомним, что по первому уголовному делу, связанному с злоупотреблением полномочиями на сумму 22,8 миллиарда рублей, Мусин был приговорён к 12 годам лишения свободы. Однако после обжалования приговора срок наказания был уменьшен до 11 лет.

В ноябре 2024 года по второму делу, связанному с ущербом в 8,7 миллиарда рублей, экс-глава правления получил 6,5 лет тюремного заключения и лишение права занимать управленческие должности на три года. В пользу Татфондбанка с Мусина будет взыскано 8,7 миллиарда рублей.