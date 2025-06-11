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Вахитовском суд в Казани освободит Роберта Мусина из-за болезни

Напомним, Мусин был приговорён к 12 годам лишен...

pixabay

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В Вахитовском суде сообщили, что ходатайство Мусина об освобождении от отбывания наказания по состоянию здоровья было удовлетворено на основании части 8 статьи 399 УПК РФ.

Напомним, что по первому уголовному делу, связанному с злоупотреблением полномочиями на сумму 22,8 миллиарда рублей, Мусин был приговорён к 12 годам лишения свободы. Однако после обжалования приговора срок наказания был уменьшен до 11 лет.

В ноябре 2024 года по второму делу, связанному с ущербом в 8,7 миллиарда рублей, экс-глава правления получил 6,5 лет тюремного заключения и лишение права занимать управленческие должности на три года. В пользу Татфондбанка с Мусина будет взыскано 8,7 миллиарда рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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