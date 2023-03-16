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Вахитовский район Казани останется без воды 21 марта

В Вахитовском районе Казани будет отключена вода 21 марта
Вахитовский район Казани останется без воды 21 марта

Фото: открытые источники

В Вахитовском районе Казани из-за ремонтных работ на водопроводе на улице Рахимова отключат водоснабжение. Об этом проинформировали в МУП "Водоканал".

Воды не будет 21 марта с 9.00 до 23.00 по следующим адресам:

  • Рахматуллина, 2/18, 4, 6/9, 8/11;
  • Профсоюзная, 3/19, 5/16, 7, 10/14, 11, 12;
  • М. Джалиля, 14/10, 16/5, 18/2, 19/3, 21, 21/19, 21 корп.3;
  • Кремлевская, 12/20;
  • К. Наджми, 9/16, 11/8, 18, 18 корп.2, 20.

Казанцы могут оставить заявки на размещение автоцистерн. Их принимают по телефону +7 (843) 231-62-60.

Ранее мы сообщали, что в Казани определена дата общегородского субботника.

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