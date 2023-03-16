В Казани определена дата общегородского субботника

Общегородской субботник в Казани состоится 29 апреля

Мэрия Казани проинформировала об определении даты общегородского субботника весной 2023 года. Его назначили на 29 апреля. С 1 апреля, сообщили в мэрии, стартует двухмесячник по очистке и благоустройству города. Он завершится 31 мая.

Руководить городским штабом в рамках двухмесячника будет замглавы исполкома Игорь Куляжев. Задачи на ближайшие недели – это очистка садов, парков и скверов, дворов и дорог, а также отдельное внимание уделят контейнерным площадкам, посадке деревьев и кустарников.