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Вагоновожатая из Казани переехала мужчину на путях: она получила наказание

На судебных прениях прокуратура запросила для о...

pixabay.com

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В ноябре 2024 года Зоя Юлдашева, управлявшая трамваем, сбила мужчину, лежащего на путях. После происшествия она вернулась в депо и только позже осознала, что произошло. По её словам, после возвращения в депо она сразу отправилась на место аварии, но во время наезда мужчину просто не заметила.

На судебных прениях прокуратура запросила для обвиняемой 7 лет колонии-поселения. Однако суд вынес решение о 3 годах и 6 месяцах лишения свободы условно с запретом на управление транспортными средствами в течение 2 лет.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане роженица 3 года не может привлечь врачей за смерть ребёнка.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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