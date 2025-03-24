Вагоновожатая из Казани переехала мужчину на путях: она получила наказание

В ноябре 2024 года Зоя Юлдашева, управлявшая трамваем, сбила мужчину, лежащего на путях. После происшествия она вернулась в депо и только позже осознала, что произошло. По её словам, после возвращения в депо она сразу отправилась на место аварии, но во время наезда мужчину просто не заметила.

На судебных прениях прокуратура запросила для обвиняемой 7 лет колонии-поселения. Однако суд вынес решение о 3 годах и 6 месяцах лишения свободы условно с запретом на управление транспортными средствами в течение 2 лет.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане роженица 3 года не может привлечь врачей за смерть ребёнка.