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В Татарстане роженица 3 года не может привлечь врачей за смерть ребёнка

Диана прошла четыре экспертизы

pixabay

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В феврале 2022 года Диана Тазова пережила тяжелые схватки при родах. Акушерка, находившаяся на смене одна, отказалась от кесарева сечения, позвонила дежурному врачу, а затем ушла спать. Операцию сделали только под утро, но ребенка не удалось спасти. Тело было отправлено на вскрытие, но вернулось без документов. Позже, когда дело передали в Казань, дежурная призналась, что на самом деле она была дома.

Диана прошла четыре экспертизы. В Казани и Москве установили, что ребенок погиб от асфиксии, вызванной первородным калом. В ХМАО объяснили ситуацию задержкой в осмотре, но за халатность ответственности не понесли. В Санкт-Петербурге выяснили, что причиной смерти стало обвитие пуповины. Заключение пришло лишь после жалобы Дианы в Следственный комитет, а в начале обещали решение только к 2028 году, когда срок давности дела уже истечет.

Теперь Диана планирует провести пятую экспертизу и подать в суд на больницу, врачей и Минздрав с требованием компенсации в 8 миллионов рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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