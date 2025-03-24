В Татарстане роженица 3 года не может привлечь врачей за смерть ребёнка

В феврале 2022 года Диана Тазова пережила тяжелые схватки при родах. Акушерка, находившаяся на смене одна, отказалась от кесарева сечения, позвонила дежурному врачу, а затем ушла спать. Операцию сделали только под утро, но ребенка не удалось спасти. Тело было отправлено на вскрытие, но вернулось без документов. Позже, когда дело передали в Казань, дежурная призналась, что на самом деле она была дома.

Диана прошла четыре экспертизы. В Казани и Москве установили, что ребенок погиб от асфиксии, вызванной первородным калом. В ХМАО объяснили ситуацию задержкой в осмотре, но за халатность ответственности не понесли. В Санкт-Петербурге выяснили, что причиной смерти стало обвитие пуповины. Заключение пришло лишь после жалобы Дианы в Следственный комитет, а в начале обещали решение только к 2028 году, когда срок давности дела уже истечет.

Теперь Диана планирует провести пятую экспертизу и подать в суд на больницу, врачей и Минздрав с требованием компенсации в 8 миллионов рублей.