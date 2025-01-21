В жилинспекцию поступило 35 жалоб от казанцев из-за странных взносов

В жилищную инспекцию Татарстана поступило 35 жалоб от жителей Казани, недовольных начислениями взносов в некоммерческую организацию «Фонд ЖКХ РТ». В некоторых случаях суммы в счетах достигали 20 тысяч рублей.

Горожане возмущены тем, что им предъявили платежи сразу за несколько лет, и задаются вопросом о законности таких требований.

Ведомство начало проверку поступивших обращений. В случае выявления нарушений ответственные лица будут привлечены к административной ответственности.

Для справки: региональная программа капитального ремонта действует в Татарстане с 2014 года. В нее регулярно включают новые дома, и собственники обязаны платить взносы на капремонт с момента включения их жилья в программу.

Ранее мы писали о том, что в Казани средняя цена квартир на вторичном рынке составила 8,5 млн рублей. Цены в других городах.