В Казани средняя цена квартир на вторичном рынке составила 8,5 млн рублей

В Казани средняя стоимость квартиры на вторичном рынке составляет 8,5 млн рублей. Данные о других городах и средней цене однокомнатных квартир можно найти на графике.

Сергей Ерёмкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости», рассказал, что в 2024 году на вторичном рынке недвижимости выделилось несколько ключевых тенденций. По его словам, во второй половине года часть покупателей переключилась с новостроек на готовое жильё после завершения программы массовой льготной ипотеки. Он пояснил, что ипотечные ставки для новостроек и вторичного жилья стали практически одинаковыми, что повлияло на выбор покупателей в пользу второго варианта.

Ерёмкин также отметил, что некоторые владельцы недвижимости решили временно сдавать свои квартиры в аренду вместо продажи. Кроме того, в условиях высоких ставок по ипотеке и привлекательных условий по банковским вкладам сформировался отложенный спрос, поскольку часть россиян предпочла повременить с покупкой жилья.

Говоря о перспективах цен, Ерёмкин подчеркнул, что значительных изменений стоимости на вторичном рынке в ближайшее время не ожидается. Он добавил, что недвижимость остаётся надёжным способом сбережения средств, и владельцы готовы продавать её с дисконтом лишь в случае крайней необходимости.