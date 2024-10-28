В Турции начали готовиться к визиту Владимира Путина

В Турции уже приступили к подготовке к встрече главы государства Эрдогана и Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Подготовка стала проводиться после встречи специалистов на саммите БРИКС в региональной столице Республике Татарстан. В настоящее время точное время визита еще не известна, пишет издание РИА «Новости».

По информации источника портала, главу России очень ждут.

Не так давно в Казани президент Турции приглашал Владимира Владимировича прибыть в Турцию с ответным визитом. Причем Эрдоган планировал увидеться Путиным уже в ближайшее время.

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