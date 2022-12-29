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В Татарстане задержали мужчину, который собирался поехать воевать в Сирию на стороне террористов

В Татарстане задержали мужчину, который собирался поехать воевать в Сирию на стороне террористов

Фото: открытые источники

Сотрудники ФСБ по Татарстану и МВД по республике задержали местного жителя, который планировал поехать в Сирию с целью участия в боевых действиях на стороне запрещённой в России террористической организации.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

Уточняется, что задержанному 21 год. Возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый признал свою вину.

Ранее мы сообщали, что в воинской части в Татарстане поймали судимого за кражу солдата, который обворовал сослуживцев.

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