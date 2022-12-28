В воинской части в Татарстане поймали судимого за кражу солдата, который обворовал сослуживцев
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В воинской части в Казани на Оренбургском тракте задержали ранее судимого за кражу 33-летнего солдата, который обворовал своих сослуживцев, сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".
Военные заподозрили его в воровстве и обратились к правоохранителям. Выяснилось, что за время службы мужчина "увел" у своих сослуживцев вещей на 70 тысяч рублей.
Подозреваемый признал свою вину. На него возбуждено уголовное дело о краже (ст. 158 УК), ему грозит до двух лет тюрьмы.