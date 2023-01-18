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В Татарстане водитель иномарки влетел под "КамАЗ" и погиб на трассе

В Татарстане водитель иномарки влетел под "КамАЗ" и погиб на трассе

Фото: ГИБДД РТ

Накануне около 20 часов на 13-м километре трассы Казань – Ульяновск в Верхнеуслонском районе Республики Татарстан произошла смертельная авария. Легковой автомобиль Nissan столкнулся с "КамАЗом".

По предварительной информации, 61-летний водитель иномарки не выбрал безопасную скорость и оказался на встречной полосе, где и совершил столкновение с грузовым авто.

В результате ДТП водитель легковушки скончался от полученных травм в больнице. Машина превратилась в груду металла.

Ранее мы сообщали: сначала врезались, а потом сгорели - в Татарстане на трассе произошло страшное смертельное ДТП .

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