В Татарстане водитель иномарки влетел под "КамАЗ" и погиб на трассе

Накануне около 20 часов на 13-м километре трассы Казань – Ульяновск в Верхнеуслонском районе Республики Татарстан произошла смертельная авария. Легковой автомобиль Nissan столкнулся с "КамАЗом".

По предварительной информации, 61-летний водитель иномарки не выбрал безопасную скорость и оказался на встречной полосе, где и совершил столкновение с грузовым авто.

В результате ДТП водитель легковушки скончался от полученных травм в больнице. Машина превратилась в груду металла.

Ранее мы сообщали: сначала врезались, а потом сгорели - в Татарстане на трассе произошло страшное смертельное ДТП .