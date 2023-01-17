Сначала врезались, а потом сгорели: в Татарстане на трассе произошло страшное смертельное ДТП
Фото: ГИБДД РТ
Два человека погибли и один пострадал в страшной аварии в Татарстане. На трассе в Бугульминском районе столкнулись два автомобиля, сообщает Госавтоинспекция МВД по РТ в своем телеграм-канале.
Все случилось на 299-м километре дороги Казань-Оренбург. Предварительно установлено, что водитель "Гранты" не выбрал безопасной скорости и оказался на полосе встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Lexus.
После этого отечественная легковушка съехала в кювет и почти сразу загорелась.
В результате ДТП водитель автомобиля LADA Granta и пассажир Lexus скончались на месте, водитель Lexus с травмами доставлен в больницу.
Обстоятельства случившегося выясняются.