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Сначала врезались, а потом сгорели: в Татарстане на трассе произошло страшное смертельное ДТП

Сначала врезались, а потом сгорели: в Татарстане на трассе произошло страшное смертельное ДТП

Фото: ГИБДД РТ

Два человека погибли и один пострадал в страшной аварии в Татарстане. На трассе в Бугульминском районе столкнулись два автомобиля, сообщает Госавтоинспекция МВД по РТ в своем телеграм-канале.

Все случилось на 299-м километре дороги Казань-Оренбург. Предварительно установлено, что водитель "Гранты" не выбрал безопасной скорости и оказался на полосе встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Lexus.

После этого отечественная легковушка съехала в кювет и почти сразу загорелась.

В результате ДТП водитель автомобиля LADA Granta и пассажир Lexus скончались на месте, водитель Lexus с травмами доставлен в больницу.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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