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"Изверг с кукольным лицом": 21-летняя жительница Татарстана предстанет перед судом за истязания грудного ребенка

Истязавшая грудного ребенка 21-летняя жительница Татарстана предстанет перед судом
"Изверг с кукольным лицом": 21-летняя жительница Татарстана предстанет перед судом за истязания грудного ребенка

Фото: социальные сети

В Татарстане в самое ближайшее время перед судом предстанет 21-летняя Екатерина Куклина из Камско-Устьинского района, грудной ребенок которой получил черепно-мозговую травму и переломы рук и ног, передает пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

Трагедия случилась в августе прошлого года. Молодая мать нанесла шестимесячному малышу множественные жестокие травмы из-за того, что кроха плакал и капризничал.

После первого избиения женщину вместе с ребенком доставили в ДРКБ, где она вновь ударила малыша металлическим бортом кровати, в результате чего он получил перелом бедра. Медикам о случившемся подсудимая не сказала.

Спустя еще пару дней, плач ребенка ее снова взбесил, и женщина опять избила кроху, сломав ему предплечья. После содеянного жительница РТ покинула медучреждение.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Расследование дела находится на личном контроле главы СКР Александра Бастрыкина.

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