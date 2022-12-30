В Татарстане в жесткой аварии на трассе погиб мужчина, который так спешил, что оказался на встречке

В результате аварии на встречной полосе в Татарстане погиб водитель, сообщает ГИБДД по РТ.

Все случилось сегодня, 30 декабря, утром на 239-м километре автодороги Казань - Оренбург в Альметьевском районе республики. Водитель отечественного автомобиля не выбрал безопасную скорость, выехал на встречку в том месте, где это запрещено и столкнулся с грузовиком Isuzu.

В результате мужчина 1981 года рождения скончался в машине скорой помощи.

Ранее мы сообщали, что пытаясь убежать от преследователей, житель Казани угодил под троллейбус.