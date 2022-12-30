Пытаясь убежать от преследователей, житель Казани угодил под троллейбус

Накануне вечером пьяный мужчина спровоцировал аварию на улице Фучика, сообщает "Татарстан-24". Он пытался перебежать дорогу в неположенном месте, но его сбил троллейбус.

Водитель троллейбуса пояснил, что мужчина в возрасте около 40 лет выскочил на дорогу внезапно, у водителя не осталось времени, чтобы успеть затормозить и остановиться.

Пешеход серьезных травм не получил. Как рассказал водитель троллейбуса, пешеход признал свою вину. По его словам, он выбежал на дорогу не просто так - у него были на то свои веские причины. Он убегал от преследователей.