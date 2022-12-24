В Татарстане в лобовом ДТП на трассе погиб пенсионер, пострадали три человека

Сегодня, 24 декабря в Нижнекамском районе Татарстана произошла еще одна смертельная авария, в результате которой один человек погиб, трое пострадали. Об этом сообщает УГИБДД РТ.

66-летний мужчина за рулем "УАЗа" не выбрал безопасную скорость, выехал на полосу встречного движения и там столкнулся с автомобилем Toyota.

Пенсионер-водитель "УАЗа" умер по пути в больницу. Травмы получили пассажир отечественного внедорожника и двое пассажиров иномарки. Инспекторы устаналивают обстоятельства случившегося.

Ранее мы сообщали, что мужчина погиб в лобовом столкновении двух внедорожников в Татарстане.