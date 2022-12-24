Мужчина погиб в лобовом столкновении двух внедорожников в Татарстане

В Татарстане утром 24 декабря произошла смертельная авария в Нижнекамском районе. В лобовом столкновении двух внедорожников погиб один из водителей, сообщает УГИБДД РТ.

По предварительным данным, водитель внедорожника Mitsubishi не выбрал безопасной скорости, выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с "Нивой".

В результате ДТП водитель "Нивы" от полученных травм скончался на месте, пассажир Mitsubishi получил травмы.

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