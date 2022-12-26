В Татарстане в 2023 году начнут строить глэмпинг-парк «Белая Лилия»

В Татарстане в мае 2023 года планируется начать строительство глэмпинг-парка "Белая Лилия".

Как сообщает "Татар-Информ", туристический объект будет находиться на Нижнекамском водохранилище в Менделеевском районе республики.

На территории глэмпинг-парка планируется отстроить 20 некапитальных домов и ресторан с летней террасой. Помимо этого, отдыхающим будет доступен СПА-комплекс с подогреваемым бассейном, а также сад на воде из белых лилий, каток и горки. Более того, в парке появятся ландшафтный амфитеатр, подвесная эко-тропа и пирс.

Ранее мы сообщали, что Татарстан попал в топ-5 лучших регионов в России по итогам 2022 года.