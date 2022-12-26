Татарстан попал в топ-5 лучших регионов в России по итогам 2022 года

Татарстан попал в пятерку лучших российских регионов, заняв в этом рейтинге четвертое место по итогам 2022 года. Таковы данные исследования агентства "РИА Рейтинг".

Рейтинговым баллом исследования стало среднее арифметическое баллов, которые получали регионы в 2022 году по качеству жизни, социально-экономическому положению, состоянию рынка труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию и приверженности жителей здоровому образу жизни.

На первом месте оказалась Москва, далее - Санкт-Петербург и Московская область. После Татарстана на пятом месте - Югра.

Ранее мы сообщали, что сразу пять вузов Татарстана попали в рейтинг Forbes как лучшие вузы в РФ.