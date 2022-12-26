Новости Казани
· Служба новостей

Татарстан попал в топ-5 лучших регионов в России по итогам 2022 года

Татарстан попал в топ-5 лучших регионов в России по итогам 2022 года

Фото: fantasyway.ru

Татарстан попал в пятерку лучших российских регионов, заняв в этом рейтинге четвертое место по итогам 2022 года. Таковы данные исследования агентства "РИА Рейтинг".

Рейтинговым баллом исследования стало среднее арифметическое баллов, которые получали регионы в 2022 году по качеству жизни, социально-экономическому положению, состоянию рынка труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию и приверженности жителей здоровому образу жизни.

На первом месте оказалась Москва, далее - Санкт-Петербург и Московская область. После Татарстана на пятом месте - Югра.

Ранее мы сообщали, что сразу пять вузов Татарстана попали в рейтинг Forbes как лучшие вузы в РФ.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

"Остановите меня, инспектор!": сотрудница ГИБДД из Казани сводит Сеть с ума своей красотой - вот как она выглядит

Новости Казани

день назад

"Скоро начнутся выплаты": Рустам Минниханов подписал указ о новом пособии для семей с детьми

https://egeturbo.ru/kursy-ege-matematika/10-klass

Общество

11 часов назад

Недорогая, но качественная: Роскачество назвало лучшую докторскую колбасу для оливье

Редакция помогает

2 дня назад

"Готовы на все": казанцы рассказали несколько способов, как сохранить здоровье

Профи - системная семейная психотерапия

Новости Казани

день назад

Татарстан простился еще с одним погибшим в зоне СВО - Михаилом Кадыровым

Новости России

2 часа назад

В Саратовской области в районе стратегического аэродрома в Энгельсе снова прозвучали взрывы и надрывается сирена тревоги

Новости мира

день назад

Супруга Зеленского Елена рассказала о его первой реакции на начало российской спецоперации

Новости Казани

день назад

Режиссер Тимур Бекмамбетов и его жена Наталия Фишман продали свой особняк на Волге в Казани
Новости Казани
2 дня назад

Толком пожить не успел: на Украине в ходе СВО погиб 20-летний житель Татарстана Сергей Корсаков

Толком пожить не успел: на Украине в ходе СВО погиб 20-летний житель Татарстана Сергей Корсаков

Новости Казани

12 минут назад

В Татарстане в 2023 году начнут строить глэмпинг-парк «Белая Лилия»

Новости Казани

32 минуты назад

Уроженка Казани фигуристка Камила Валиева стала второй на ЧР-2022 по фигурному катанию

Новости Казани

37 минут назад

"Зверье!": в Казани в лифте жилого комплекса жестоко избили мужчину в кепке

Новости России

57 минут назад

Минобороны РФ: при взрыве БПЛА на военном аэродроме в Энгельсе погибли трое военных
Татарстан попал в топ-5 лучших регионов в России по итогам 2022 года

Новости России

2 часа назад

Новогодний корпоратив медиков закончился жестоким избиением врача

Новости мира

2 часа назад

20-летняя звезда индийского кино Туниша Шарма покончила с собой на съемках фильма за 11 дней до дня рождения

Новости России

2 часа назад

"Будет весело и страшно!": эксперт рассказал, как Россия готовится к большой войне с НАТО
Продавцы квартир в Казани делают скидки до 30% на вторичку: что происходит с рынком недвижимости?