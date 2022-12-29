В Татарстане утвержден прожиточный минимум на 2023 год
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В правительство Республики Татарстан утвердили новую величину прожиточного минимума в регионе.
Соответствующее постановление подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.
Так, в 2023 году уровень прожиточного минимума составит:
- 12 219 рублей в расчете на душу населения;
- 13 319 рублей для трудоспособного населения;
- 10 508 рублей для пенсионеров;
- 11 852 рубля для детей.
В то же время, прожиточный минимум по России составит 14 375 рублей.
Ранее мы сообщали, что в Татарстане некоторые выплаты за декабрь будут перечислены досрочно: кому придут деньги до Нового года?