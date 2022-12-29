В Татарстане утвержден прожиточный минимум на 2023 год

В правительство Республики Татарстан утвердили новую величину прожиточного минимума в регионе.

Соответствующее постановление подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Так, в 2023 году уровень прожиточного минимума составит:

12 219 рублей в расчете на душу населения;

13 319 рублей для трудоспособного населения;

10 508 рублей для пенсионеров;

11 852 рубля для детей.

В то же время, прожиточный минимум по России составит 14 375 рублей.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане некоторые выплаты за декабрь будут перечислены досрочно: кому придут деньги до Нового года?