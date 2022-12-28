В Татарстане некоторые выплаты за декабрь будут перечислены досрочно: кому придут деньги до Нового года?

К новогодним праздникам в Татарстане досрочно выплатят ежемесячные пособия детям и беременным женщинам. Пособия за декабрь раньше графика выплат перечислят тем, кто получает меры поддержки через кредитные учреждения.

29 декабря за праздничный нерабочий день 3 января 2023 года на счета получателей поступят ежемесячные выплаты: женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности; на детей от 8 до 17 лет; по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям; на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву.

Получателям ежемесячных выплат через отделения "Почта России" выплата пособий за декабрь будет произведена по графику с 3 января по 25 января 2023 года, пишут "Челнинские известия".

Ранее мы сообщали, что Президент РТ Рустам Минниханов подписал закон, расширяющий льготы для мобилизованных татарстанцев и их семей.