В Татарстане семьям мобилизованных предоставят кредитные каникулы на соципотеку. Отсрочка дана на полгода, такое поручение дал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Чтобы воспользоваться кредитными каникулами по соципотеке, семье мобилизованного нужно написать заявление на сайте Госжлфонда. Сейчас поступило уже 113 обращений, по ним принято положительное решение.

Ранее мы сообщали, что шаманы в Перу провели ритуал и назвали дату окончания конфликта на Украине.