В Татарстане с января подорожают детский и социальный проездные билеты

С января 2023 года в Татарстане планируется изменить в сторону увеличения стоимость единого социального и единого детского проездных билетов в транспорте. Такое постановление появились на сайте республиканского правительства.

Так, социальный проездной подорожает на 34 рубля — с 547 до 581 рубля в месяц, детский проездной — на 21 рубль — с 333 до 354 рублей.

Регламентирующий подорожание документ еще не утвержден, а потому могут быть внесены изменения.

