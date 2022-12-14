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В Татарстане с января подорожают детский и социальный проездные билеты

В Татарстане с января подорожают детский и социальный проездные билеты

Фото: lopasnya.ru

С января 2023 года в Татарстане планируется изменить в сторону увеличения стоимость единого социального и единого детского проездных билетов в транспорте. Такое постановление появились на сайте республиканского правительства.

Так, социальный проездной подорожает на 34 рубля — с 547 до 581 рубля в месяц, детский проездной — на 21 рубль — с 333 до 354 рублей.

Регламентирующий подорожание документ еще не утвержден, а потому могут быть внесены изменения.

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