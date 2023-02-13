В Татарстане пенсионерку задержали за поджог офиса банка

В Татарстане пенсионерка пыталась сжечь офис банка, но попалась полиции

Полиция Татарстана задержала 43-летнюю пенсионерку, подозреваемую в попытке поджога офиса Сбербанка, пишет РИА Новости.

Как отметили в МВД по РТ, все случилось в Азнакаевском районе Татарстана.

Бабушка заявилась в отделение с банкоматами, разлила какую-то горючую жидкость, подожгла ее и быстро убежала.

Личность женщины установили довольно быстро. Ее нашли и задержали.

По факту ЧП идет проверка. По ее результатам примут процессуальное решение.

"Инцидент подтверждаем. Возгорание устранено, пострадавших нет, в момент инцидента отделение не работало. Филиал продолжит работу по графику с понедельника 13 февраля. Злоумышленницу уже задержали. В настоящее время правоохранительными органами проводится расследование. Хотели отметить, что за подробного рода преступления, в зависимости от квалификации действий злоумышленника, судом может быть назначено наказание до 15 лет лишения свободы", - сообщили в пресс-службе банка.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане бабушка, дедушка и двое внуков надышались угарным газом - они находятся под наблюдением врачей.