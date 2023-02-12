В Татарстане бабушка, дедушка и двое внуков надышались угарным газом - они находятся под наблюдением врачей

В Лениногорске бабушку, дедушку и двух их внуков госпитализировали с отравлением угарным газом

ЧП произошло накануне в Лениногорске. В МЧС поступил звонок от дежурного врaча РЦМК. Он сообщил, что в одной из квартр дома №24 по улице Ленина произошло отравление угарным газом. Госпитализированы 58-летняя женщина, 56-летний мужчина и два их внука - мальчики в возрасте 6 и 8 лет.

Пострадавших осмотрели врачи. У них диагностирована легкая степень отравления. Сейчас они на амбулаторном лечении. Причина прoисшествия устанавливается.