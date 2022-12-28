В Татарстане на заводе сторожевая собака напала на женщину, которая хотела покормить ее

В полицию обратилась жительница Набережных Челнов. Она сообщила о нападении на нее собаки. По данным "КП Казань", женщина явилась на завод, чтобы устроиться на работу в охрану. Почти сразу ее заинтересовали сторожевые собаки. Одну она решила покормить.

Но животное благородного порыва соискательницы не оценило и набросилось на нее.

Собака разгрызла женщине ногу. Ей, скорее всего, понадобится операция. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники полиции.

Ранее мы сообщали, что в Казани сгорели два соседних дома на Сормовской, погиб пенсионер.