В Казани сгорели два соседних дома на Сормовской, погиб пенсионер

Два соседних частных дома сгорели на улице Сормовской в Казани накануне вечером, сообщает ГУ МЧС России пол РТ.

Пожарные установили открытое горение двух бревенчатых жилых строений. Соседи сообщили им, что в одном доме может находиться человек.

Площадь пожара составила 142 квадратных метра, при разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело мужчины-пенсионера 1956 года рождения.

Причина пожара устанавливается.

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