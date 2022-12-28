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В Казани сгорели два соседних дома на Сормовской, погиб пенсионер

В Казани сгорели два соседних дома на Сормовской, погиб пенсионер

Фото: 75.mchs.gov.ru

Два соседних частных дома сгорели на улице Сормовской в Казани накануне вечером, сообщает ГУ МЧС России пол РТ.
Пожарные установили открытое горение двух бревенчатых жилых строений. Соседи сообщили им, что в одном доме может находиться человек.

Площадь пожара составила 142 квадратных метра, при разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело мужчины-пенсионера 1956 года рождения.

Причина пожара устанавливается.

Ранее мы сообщали, что 18-летний житель Татарстана ограбил магазин попытался изнасиловать продавщицу.

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