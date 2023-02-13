В Татарстане на ряд продуктов питания снова поднялись цены

"Татарстанстат" сообщил о продуктах, которые подорожали в Татарстане

На ряд продуктов в Татарстане вновь поднялись цены, сообщает "Татарстанстат".

В большей мере подорожали в регионе огурцы, репчатый лук и морковь. Цена на огурцы поднялась в среднем на 14%, на лук - на 10%, на морковь - на 7,5%.

Незначительно подорожали бананы, помидоры, хлеб, сахар, сливочное масло и водка. Но есть и хорошие новости - в республике уменьшилась стомость творога и маргарина.

Ранее мы сообщали, что «Ашан», «Пятерочка» и «Магнит» приняли новое решение для россиян.