В Татарстане мужчина притворился душевнобольным, чтобы не платить алименты на своего сына

В Заинске нерадивый отец не придумал ничего лучше, чем притвориться душевнобольным, чтобы не платить алименты. Как сообщили в ГУ ФССП по РТ, отец не перечислял выплаты на сына с 2019 года. В итоге общая сумма долга составила 450 тысяч рублей.

Должника привлекали и к административной, и к уголовной ответственности. Но результата это не принесло. Отец слег в психоневрологический диспансер, пытаясь убедить всех в свое невменяемости и невозможности платить.

Экспертиза показала - отец вменяем. Мужчину приговорили к исправительным работам сроком на 10 месяцев, а алименты теперь удерживаются из его зарплаты.

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