Новости Казани
· Служба новостей

В Татарстане мужчина притворился душевнобольным, чтобы не платить алименты на своего сына

В Татарстане мужчина притворился душевнобольным, чтобы не платить алименты на своего сына

Фото: rg.ru

В Заинске нерадивый отец не придумал ничего лучше, чем притвориться душевнобольным, чтобы не платить алименты. Как сообщили в ГУ ФССП по РТ, отец не перечислял выплаты на сына с 2019 года. В итоге общая сумма долга составила 450 тысяч рублей.

Должника привлекали и к административной, и к уголовной ответственности. Но результата это не принесло. Отец слег в психоневрологический диспансер, пытаясь убедить всех в свое невменяемости и невозможности платить.

Экспертиза показала - отец вменяем. Мужчину приговорили к исправительным работам сроком на 10 месяцев, а алименты теперь удерживаются из его зарплаты.

Ранее мы сообщали, что бывшего главу колонии в Татарстане осудили и посадили за взятки.

Следующая новость ↓

Популярное

Попробуй это хотя бы раз: что казанцам нужно успеть сделать этой зимой

Новости России

день назад

Бригаду ВСУ, которая расстреляла российских пленных, поймали: их сдали сослуживцы

Редакция помогает

4 часа назад

"Готовы на все": казанцы рассказали несколько способов, как сохранить здоровье

Помощь в подготовке к экзаменам 10-11 классов

Новости России

день назад

Борис Рожин: в морг доставили сотню трупов бойцов 92-й бригады ВСУ, которых считали "пропавшими без вести"

Редакция помогает

2 дня назад

"Это уже не привет из советских времен": в какие санатории Татарстанцы ездят на настоящий отдых

Профи - sap программа обучение

Новости России

день назад

В ДНР при обстреле гостиницы ранен бывший глава "Роскосмоса", а ныне доброволец Дмитрий Рогозин

Новости мира

день назад

"Стайка зверенышей": восемь девочек-подросток жестоко убили взрослого мужчину

Новости Казани

день назад

Стало известно, как хотят называть Минниханова: в Госсовет РТ внесен проект поправок о переименовании его должности

Новости России

день назад

Медики не могут достать осколок мины, попавший в позвоночник экс-главы "Роскосмоса" Рогозина

Новости России

23 часа назад

Правнук Иосифа Сталина Бенсаад обратился к президенту Путину с личной просьбой
Новости Казани
40 минут назад

"Вот, Татарстан восстал, Россия на кусочки разобьется": Минниханов прокомментировал переименование в раиса

"Вот, Татарстан восстал, Россия на кусочки разобьется": Минниханов прокомментировал переименование в раиса

Новости России

40 секунд назад

В Кремле заявили о существенном продвижении России на пути демилитаризации Украины

Полезное

день назад

Теперь за аренду жилья придется платить еще и правительству

Новости Казани

15 минут назад

В Татарстане мужчина притворился душевнобольным, чтобы не платить алименты на своего сына

Новости Казани

час назад

Теперь с другой стороны решетки: бывшего главу колонии в Татарстане посадили за взятки
Вопрос решен: парламент Татарстана окончательно утвердил переименование Президента Татарстана в "Глава-раис", но Минниханов так и останется Президентом

Новости Казани

2 часа назад

В Татарстане агрессивный бомж до смерти забил собутыльника ведром и попытался сбежать

Новости Казани

2 часа назад

В Татарстане депутаты придумали название новой должности Минниханова: такого главы нет и не будет больше ни у одного региона

Новости России

4 часа назад

ТАСС: Микроавтобус, следовавший из Дагестана в Казань, попал в смертельное ДТП, погибли двое, ранены четверо
Нелюбителям холода показали, куда податься: где в Казани можно тепло и уютно отдохнуть