Теперь с другой стороны решетки: бывшего главу колонии в Татарстане посадили за взятки

Бывшего главу исправительной колонии № 3 в Пестречинском районе Татарстана Александра Мелешенко осудили за взяточничество и превышение полномочий. Верховный суд РТ признал его виновным, пишет "Бизнес Онлайн".

Следователи установили, что бывший "товарищ начальник" получил от одного из осужденных 46,5 тысячи рублекй на нужды колонии - приобретение стройматериалов. С другого заключенного руководитель ИК получил 148, 5 тысячи рублей за покровительство.

Также экс-начальнику ИК вменяли злоупотребление полномочиями (ст. 285 УК РФ), однако позже дело переквалифицировали на превышение полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

В итоге суд приговорил господина Мелешенко к четырем годам колонии общего режима.

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