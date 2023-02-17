В Татарстане медики бьют тревогу из-за чересчур помолодевшего алкоголизма: спиваются в 11-13 лет

Медики в Татарстане бьют тревогу из-за "помолодевшего" алкоголизма: спиваться начинают уже в 11 лет

Алкоголизм в ряде уголков Татарстана как-то уж слишком помолодел: в Набережных Челнах, например, все чаще зависимыми от спиртного становятся дети, сообщает Телеграм-канал горздрава.

"Если в 2010 году в наркологический диспансер обращались ребята в возрасте от 16-17 лет, то сегодня зависимые находятся в диапазоне 11-13 лет", - поделились в управлении.

В качестве одного из случаев специалисты привели историю восьмилетней девочки. Ее мама спрятала алкоголь на антресоль. Второклассница встала на стул, достала бутылку и попробовала содержимое. В итоге девочку с отравлением экстренно госпитализировали в Камский детский медцентр.

Ранее ProKazan сообщал, что в Казани пациентов госпиталя для ветеранов кормили пищей, приготовленной с нарушениями норм.