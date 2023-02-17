В Казани пациентов госпиталя для ветеранов кормили пищей, приготовленной с нарушениями норм

В Казани прокуратура уличила госпиталь для ветеранов в кормежке пациентов ненадлежащей пищей

Прокуратура в Казани обнаружила нарушения, допущенные при поставке блюд пациентам госпиталя для ветеранов. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Летом 2022 года госпиталь заключил контракт на оказание услуг по питанию больных с ООО "Раздолье".

Но в госпиталь поставлялись уже готовые блюда с нарушением требований норм санитарно-эпидемиологического законодательства.

Был составлен административный протокол по статье "Действия, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности". Он находится на рассмотрении.

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