В Татарстане из-за плохой погоды приостановлена работа двух ледовых переправ

В Татарстане из-за неблагоприятных погодных условий приостановлена работа ледовых переправ Аракчино — Верхний Услон и Зеленодольск — Нижние Вязовые. Об этом информирует пресс-служба МЧС России по РТ.

"До улучшения погодных условий с 10:00 24 декабря в Татарстане временно приостановлена (ориентировочно на сутки) работа двух ледовых переправ: Аракчино — Верхний Услон и Зеленодольск — Нижние Вязовые", — говорится в телеграм-канале ведомства.

Ранее мы сообщали, что синоптики дали неутешительный прогноз жителям Татарстана на 24 декабря.