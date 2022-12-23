"Удержаться бы на ногах!": синоптики дали неутешительный прогноз жителям Татарстана на 24 декабря
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В субботу, 24 декабря, в Татарстане прогнозируются сильная гололедица и не менее сильный ветер, сообщает Гидрометцентр РТ.
Ожидается ветер порывами до 15-17 метров в секунду. На дорогах возможно образование сильной гололедицы и снежной каши.
Ночью и днем температура будет варьироваться от -2 до +3 градусов. Также синоптики обещают на территории региона мокрый снег и небольшой дождь.
Водителей и пешеходов призывают быть предельно бдительными.
Ранее синоптики пообещали Татарстану в конце недели и выходные температуру на 10 градусов выше нормы.