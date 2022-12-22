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Комитет Госсовета Татарстана рекомендовал отозвать проект закона, который сделает из Президента РТ Минниханова "главу"

Комитет Госсовета Татарстана рекомендовал отозвать проект закона, который сделает из Президента РТ Минниханова "главу"

Фото: kazanreporter.ru

Профильный комитет Госсовета Татарстана на заседании в четверг, 22 декабря, рекомендовал инициативной группе депутатов отозвать проект закона о внесении изменений в Конституцию Татарстана в предложенной редакции. Напомним, что проект подразумевает замену должности Президента РТ на "главу Татарстана".

За данное решение проголосовало большинство депутатов. Глава комитета Альберт Хабибуллин воздержался, пишет "Интерфакс".

Принятый Госдумой РФ в декабре 2021 года закон о единой системе публичной власти в РФ запрещает главам регионов именоваться президентами. До этого закона в России было два президента - Путин и Минниханов.

Соответствующие поправки в региональное законодательство закон предписывает внести до 1 января 2023 года.

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