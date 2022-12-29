В Татарстане депутат подал в суд на Минниханова, Мухаметшина и Минюст РТ за "раиса" с отсрочкой до 2025 года

Зеленодольский депутат Евгений Ефремов подал в суд исковое заявление на Президента Татарстана Рустама Минниханова, председателя республиканского Госсовета Фарида Мухаметшина и Министерство юстиции республики. Об этом сообщает 116.RU.

Документы поступили в Вахитовский районный суд в Казани.

"Хочу привлечь этих людей в качестве ответчиков в связи с невыполнением закона о региональной власти. Будем ждать. Законы Российской Федерации должны исполняться, и в России должен быть только один президент", — говорит истец.

По мнению Ефремова, Татарстан должен в соответствии с ФЗ о региональной власти устранить с 1 января наименование должности Минниханова "президент". Но в регионе принято решение переименовать главу республики в "раиса", и то - только после истечения срока полномочий Минниханова. До 2025 года он будет оставаться Президентом.

Он уверен, что Татарстан перечит российским законам, оставляя старое наименование должности Минниханова.

Ранее мы сообщали, что в Кремле прокомментировали переименование должности Президента Татарстана в "раиса".