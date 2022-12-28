В Кремле прокомментировали переименование должности Президента Татарстана в "раиса"
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Госсовет Татарстана принял решение переименовать должность руководителя региона с "Президента" на "Раиса". Однако переименование фактически состоится только тогда, когда у действующего главы региона Рустама Минниханова закончится срок полномочий.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал переименование должности главы Татарстана инициативой народных избранников, к которой нужно относиться с уважением.
Ранее политологи заявили, что Татарстан отыскал лазейку в законе, чтобы сохранить статус-кво.
Ранее мы сообщали, что Президент РТ подписал указ, расширяющий льготы для мобилизованных.