В Кремле прокомментировали переименование должности Президента Татарстана в "раиса"

Госсовет Татарстана принял решение переименовать должность руководителя региона с "Президента" на "Раиса". Однако переименование фактически состоится только тогда, когда у действующего главы региона Рустама Минниханова закончится срок полномочий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал переименование должности главы Татарстана инициативой народных избранников, к которой нужно относиться с уважением.

Ранее политологи заявили, что Татарстан отыскал лазейку в законе, чтобы сохранить статус-кво.

Ранее мы сообщали, что Президент РТ подписал указ, расширяющий льготы для мобилизованных.