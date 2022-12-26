В Татарстане 8-летний ребенок провалился в открытый коллектор, катаясь на санках

В Татарстане восьмилетний мальчик провалился в открытый коллектор в Тукаевском районе РТ, пишет Mash Iptash.

По сообщению канала, ребенок с мамой поехали кататься на санках в Старые Ерыклы. Рядом с горкой был расположен бетонный колодец, открытый ещё с лета, прямо на излюбленном детьми месте.

Сообщается, что мать следила за сыном, а когда на секунду отвлеклась, ребенок рухнул спиной в открытый коллектор.

"Мама сама вытащила мальчика всего в крови: он разбил голову в нескольких местах", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что девочка родилась с внутренними органами наружу и чудом выжила.