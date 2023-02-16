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В Татарстане 23 февраля проведут телемарафон "Все для Победы!", средства направят на поддержку парней-земляков в зоне СВО

В Татарстане 23 февраля проведут телемарафон "Все для Победы!", средства направят на поддержку парней-земляков в зоне СВО

Фото: открытые источники

Телемарафон "Все для Победы!" состоится в Татарстане в поддержку участников спецоперации

Телемарафон в рамках Всероссийской акции "Все для Победы!" пройдет в День защитника Отечества, 23 февраля, на телеканалах "ТНВ" и "ТНВ-Планета" в Татарстане. Акция спланирована и организовано республиканским отделением ОНФ.

"Каждый желающий сможет присоединиться к сбору средств на поддержку участников СВО. Во время марафона на экране будет отображаться QR-код, через который зрители смогут принять участие в благотворительной помощи", – говорится в сообщении регионального отделения ОНФ.

Собранные средства направят добровольцам и мобилизованным из Татарстана.

Начало телемарафона – 23 февраля в 10.00.

Ранее ProKazan писал, что в России продолжается расследование об отчаянном послании мобилизованных из Татарстана.

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