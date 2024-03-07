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Детский сад на 260 мест начали строить в Советском районе Казани

Детский сад на 260 мест начали строить в Советском районе Казани

Мэрия Казани

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В Советском районе Казани на улице Бухарской стартовало возведение нового детского сада на 260 мест. Размещение детей планируется в 14 группах, каждая из которых будет вмещать от 14 до 20 детей.

Площадь нового двухэтажного здания превысит 9 тысяч квадратных метров, а площадь земельного участка под застройку составит почти 3 тысячи квадратных метров. На территории детского учреждения будут обустроены 14 игровых площадок и две физкультурно-спортивные площадки с навесами.

В этом году в столице РТ откроют 3 новых детских садика общей вместимостью 600 мест. Два из них на улицах Бухарской и Ягодинской будут рассчитаны на 260 и 80 мест соответственно. Третье дошкольное учреждение на 260 мест будет построено в жилом комплексе «Салават Купере».

Напомним, ранее на крупных стройках Казани провели рейды в поисках призывников.

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