Детский сад на 260 мест начали строить в Советском районе Казани
Мэрия Казани
В Советском районе Казани на улице Бухарской стартовало возведение нового детского сада на 260 мест. Размещение детей планируется в 14 группах, каждая из которых будет вмещать от 14 до 20 детей.
В этом году в столице РТ откроют 3 новых детских садика общей вместимостью 600 мест. Два из них на улицах Бухарской и Ягодинской будут рассчитаны на 260 и 80 мест соответственно. Третье дошкольное учреждение на 260 мест будет построено в жилом комплексе «Салават Купере».
Напомним, ранее на крупных стройках Казани провели рейды в поисках призывников.
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