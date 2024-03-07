Детский сад на 260 мест начали строить в Советском районе Казани

В Советском районе Казани на улице Бухарской стартовало возведение нового детского сада на 260 мест. Размещение детей планируется в 14 группах, каждая из которых будет вмещать от 14 до 20 детей.





Площадь нового двухэтажного здания превысит 9 тысяч квадратных метров, а площадь земельного участка под застройку составит почти 3 тысячи квадратных метров. На территории детского учреждения будут обустроены 14 игровых площадок и две физкультурно-спортивные площадки с навесами.В этом году в столице РТ откроют 3 новых детских садика общей вместимостью 600 мест. Два из них на улицах Бухарской и Ягодинской будут рассчитаны на 260 и 80 мест соответственно. Третье дошкольное учреждение на 260 мест будет построено в жилом комплексе «Салават Купере».

Напомним, ранее на крупных стройках Казани провели рейды в поисках призывников.