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· Артем Акчурин

На крупных стройках Казани провели рейды в поисках призывников

На крупных стройках Казани провели рейды в поисках призывников

384-й военный следственный отдел СКР

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В Ново-Савиновском и Авиастроительном районах Казани были проведены рейды по строительным объектам с целью борьбы с незаконной миграцией и выявления бывших иностранных граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет. Эту информацию предоставили ВСУ СК России по ЦВО.

Результатом мероприятия под названием «Нелегальный мигрант» стало постановление на воинский учет в военкоматах Татарстана и Чувашии 39 мигрантов, которые уже получили гражданство Российской Федерации.

В ведомстве напомнили, что за уклонение от призыва могут быть применены штрафные санкции до 200 тысяч рублей, вынужденные работы, временное заключение или даже лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, ранее в столице РТ иномарка сбила ребенка, переходившего дорогу на зеленый.

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