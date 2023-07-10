В состязании могут принимать участие профессиональные спортсмены и любители: в Казани хотят провести Игры долголетия

В Казани хотят провести Игры долголетия

Глава Казани Ильсур Метшин предложил провести в городе Игры долголетия. В состязаниях смогут принять участие пенсионеры - как профессиональные спортсмены, так и любители. Данная инициатива была озвучена мэром во время аппаратного совещания в Исполкоме, когда проводилось обсуждение расширения городского социального проекта "Жизнелюб" для пенсионеров.

Ильсур Метшин отметил, что сейчас ведется большая работа по пропаганде здорового образа жизни и больше 55% жителей города каждый день занимаются спортом. Он считает необходимым расширять этот охват не только по молодым, но и провести в городе "Игры долголетия".

Презентуют проект на Дне жизнелюбия, 16 августа, в парке имени Горького. Тогда станет известно, какие это будут виды спорта, а также - на каких стадионах и локация они будут проводиться.