В школе №143 в Казани эвакуировали больше 1000 человек из-за одного рюкзака

Люди в учебном учреждении обнаружили одинокую сумку, которая находилась в холле. После 2 уроков — владелец так и не пришел за ней, и тогда сотрудники начали серьезно беспокоиться. Педагоги решили не медлить и вызвали правоохранителей, а после вывели всех учеников из школы.

Оказалось, что портфель забыл ребенок, который все еще не отвык от летних каникул. В результате, паника прекратилась, в сумке не нашли ничего запретного.

Кроме того, не так давно в регионе эксперты нашли опасные бактерии, которые, к несчастью, привели к смерти человека. кишечную палочку нашли в кафе, где насмерть отравилась 11-летняя девочка в Тетюшах.

Об этом рассказали в Роспотребнадзоре по Республике Татарстан.

Стало известно, что общепит специалисты закрыли на 80 дней.

Ранее мы писали о том, что власти Татарстана заплатят стобалльникам ЕГЭ от 15 до 35 тысяч.