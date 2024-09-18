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Премьер-министр Армении примет участие в саммите БРИКС в Казани с 22 октября

Никола Пашинян подчеркнул, что он принял пригла...

pixabay.com

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян будет участвовать в саммите БРИКС, который сотсоится в региональной столице Республики Татарстан уже с 22 по 24 октября 2024 года. Об этом глава другого государства сообщил на местном саммите в Ереване, пишет РИА Новости.

Никола Пашинян подчеркнул, что он принял приглашение от главы Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Он также рассказал, что у Армении еще нет повестки интегрирования с союза.

Ранее мы писали о том, что Индонезию ждут на саммите БРИКС в Казани с 22 по 24 октября 2024 года.

Страна пока не подавала заявку, вот только сейчас ее считают одним из самых сильных кандидатов. Об этом сообщила директор 3-го департамента Азии Министерства иностранных дел России Людмила Воробьева.

Решение об участии в саммите будет сообщено чуть позже.

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