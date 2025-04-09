В районе Азино образовалась огромная пробка
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В районе Азино уже более часа сохраняется пробка. Причиной стали сразу несколько ДТП возле перекрёстка улиц Сахарова и Закиева, из-за чего движение оказалось полностью заблокировано. Об этом рассказали в телеграм-канале "Казань на максималках".
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