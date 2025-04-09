Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В районе Азино образовалась огромная пробка

Причиной стали сразу несколько ДТП возле...

pixabay.com

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В районе Азино уже более часа сохраняется пробка. Причиной стали сразу несколько ДТП возле перекрёстка улиц Сахарова и Закиева, из-за чего движение оказалось полностью заблокировано. Об этом рассказали в телеграм-канале "Казань на максималках".

Ранее мы писали о том, что жительница Елабуги приговорена к исправительным работам за удар приятеля ножом.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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