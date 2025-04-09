Жительница Елабуги приговорена к исправительным работам за удар приятеля ножом

Прокуратура в Елабуге поддержала обвинение в суде по уголовному делу против 43-летней местной жительницы, ранее уже привлекавшейся к ответственности. Женщину признали виновной по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ — умышленное причинение лёгкого вреда здоровью.

Как установлено в ходе разбирательства, 25 октября 2024 года в собственной квартире женщина устроила застолье со своим знакомым. В разгар распития спиртного она затронула тему долга, что вызвало конфликт. Во время ссоры она схватила кухонный нож и нанесла удар мужчине в область спины.

Пострадавший получил травму, квалифицированную как лёгкий вред здоровью.

Подсудимая признала свою вину и раскаялась в содеянном. В результате суд назначил ей шесть месяцев исправительных работ, при этом 5% её заработка будет ежемесячно перечисляться в доход государства.

Судебное решение вступило в законную силу.