В Петербурге мужчина прикрепил фотографии убитых в школе № 175 Казани детей к заявлению на загранпаспорт - "для привлечения внимания"

Житель Петербурга несколько раз неудачно пытался оформить загранпаспорт. В итоге к очередному своему электронному заявлению он прикрепил фотографии убитых в казанской школе № 175 детей, сообщают "Известия".

Житель Петербурга после нескольких неудачных попыток оформить загранпаспорт приложил к очередному заявлению снимок убитых детей, пишут "Известия".

В данный момент сотрудники правоохранительных органов уточняют все детали инцидента. Известно, что мужчина заявил, что сделал это "для привлечения внимания".

Напомним, бывший ученик гимназии № 175 в Казани Ильназ Галявиев 11 мая 2021 года устроил в ней стрельбу. В результате погибли девять человек - семь учеников и два педагога.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане задержали мужчину, который собирался поехать воевать в Сирию на стороне террористов.