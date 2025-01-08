В Московском районе Казани без водоснабжения остались 17 домов
Екатерина Елисеева
Из-за аварии на сетях муниципального предприятия «Водоканал» в Казани на улице Батыршина, дом 31А, в некоторых домах Московского района приостановлено водоснабжение до завершения ремонтных работ.
Воды нет на:
- улице Батыршина, 19, 21, 23, 25, 27, 35 и 39;
- улице Галимджана Баруди, 13, 19 и 21;
- улице Кулахметова, 18, 20 и 22;
- улице Серова, 4, 6, 8 и 10.
Представители Водоканала сообщают, что список адресов, где временно нет воды, может быть обновлен в зависимости от хода устранения аварии. Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефону: +7(843)231-62-60, пишет Вечерняя Казань.
Ранее мы писали о том, что некоторые дома в Кировском районе Казани остались без воды после аварии. Об этом сообщили представители администраций Кировского и Московского районов города. Отключение водоснабжения коснулось домов..
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