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В Московском районе Казани без водоснабжения остались 17 домов

Представители Водоканала сообщают, что список а...

Екатерина Елисеева

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Из-за аварии на сетях муниципального предприятия «Водоканал» в Казани на улице Батыршина, дом 31А, в некоторых домах Московского района приостановлено водоснабжение до завершения ремонтных работ.

Воды нет на:

- улице Батыршина, 19, 21, 23, 25, 27, 35 и 39;

- улице Галимджана Баруди, 13, 19 и 21;

- улице Кулахметова, 18, 20 и 22;

- улице Серова, 4, 6, 8 и 10.

Представители Водоканала сообщают, что список адресов, где временно нет воды, может быть обновлен в зависимости от хода устранения аварии. Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефону: +7(843)231-62-60, пишет Вечерняя Казань.

Ранее мы писали о том, что некоторые дома в Кировском районе Казани остались без воды после аварии. Об этом сообщили представители администраций Кировского и Московского районов города. Отключение водоснабжения коснулось домов..

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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